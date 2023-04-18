Билеты на матч «Факел» – «Оренбург» начнут продавать 19 апреля

Продажа электронных билетов на матч 24-го тура МИР Российской Премьер-лиги «Факел» – «Оренбург» стартует в среду, 19 апреля. Приобрести их можно будет с 11:00 на qtickets.ru. Об этом предупредили воронежцев и гостей города представители футбольного клуба.

Они уточнили, что болельщикам «Факела» будут доступны билеты на сектора 1 и 7 Восточной трибуны, а также оставшиеся после реализации абонементов места на 1-м и 7-м секторах Центральной трибуны и Южной трибуне.

А болельщики оренбургского клуба расположатся на Северной трибуне. Соперник воспользовался правом на выделение гостевой квоты для своих активных болельщиков.

Традиционно можно будет приобрести не более трех билетов в одни руки.

А в четверг, 20 апреля, на Центральном стадионе профсоюзов будут также открыты кассы на Центральной (ул. Студенческая) и Восточной (ул. Фридриха Энгельса) трибунах. Они будут работать и в день матча.

Время работы касс:

20 апреля – с 11 до 19 часов

21 апреля – с 11 до 19 часов

22 апреля – с 11 до 17:30.