Международный аэропорт Воронеж сменил логотип

Фото со страницы Международного аэропорта Воронеж

Воронежский аэропорт имени Петра I представил пассажирам свой новый логотип. Его изображение символизирует времена знаменитого императора и кораблестроение. Об этом рассказала пресс-служба воздушной гавани 18 апреля на своей официальной странице в соцсетях.

Фото со страницы Международного аэропорта Воронеж Фото: Предоставлено "КП"

Там отметили, что несмотря на непростое «бесполетное» время, работа здесь кипит. На территории аэропорта строится новый терминал внутренних воздушных линий. Его открытие будет означать новый виток в истории Воронежской авиации. Поэтому в воздушной гавани это событие решили встретить новой символикой.

- История Воронежа неразрывно связана с Петром I и кораблестроением. Поэтому очертания рифового узла и петровского вензеля прослеживается в нашей символике. Но вложен и другой смысл – соединение стрелки взлета и знака посадки. А еще – это два сердечка, потому что мы всегда рады нашим гостям и очень надеемся на скорую встречу!, - рассказали в пресс-службе.

Фото со страницы Международного аэропорта Воронеж Фото: Предоставлено "КП"

Ранее стало известно, что в здании нового аэровокзального комплекса полностью завершили монтаж металлоконструкций и монолитные работы. Они выполнены на 100% и идут по графику.