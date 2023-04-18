В Воронеже ночью «семерка» снесла забор: пострадал пассажир

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 17 апреля у дома № 38 на улице Переверткина в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, примерно в 23.45 26-летний водитель на ВАЗ-2107 ехал со стороны улицы Суворова в направлении улицы Остужева. В какой-то момент он допустил съезд с дороги и влетел в металлическое ограждение. Машину развернуло поперек проезжей части.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, травмы получил 38-летний пассажир. Его госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.