Кратковременные дожди ожидаются в Воронежской области в середине недели

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

Несмотря на потепление, дожди не покинут Воронежскую область. О кратковременных осадках в ближайшие дни предупредили в региональном Гидрометцентре.

Так, днем в среду, 19 апреля, температура воздуха по области будет +13...+18 градусов. К вечеру же пройдут кратковременные дожди. А вот в Воронеже осадков не ожидается. Температура - плюс 14-16 градусов.

Ночью в четверг, 20 апреля, также стоит ждать кратковременные дожди по области и в столице Черноземья. А вот днем будет сухо. Температура воздуха - +13...+18 по области и +14...+16 градусов в Воронеже.