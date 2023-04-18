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НовостиОбщество18 апреля 2023 6:29

Кратковременные дожди ожидаются в Воронежской области в середине недели

Потеплеет до + 18
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Иван Макеев

Несмотря на потепление, дожди не покинут Воронежскую область. О кратковременных осадках в ближайшие дни предупредили в региональном Гидрометцентре.

Так, днем в среду, 19 апреля, температура воздуха по области будет +13...+18 градусов. К вечеру же пройдут кратковременные дожди. А вот в Воронеже осадков не ожидается. Температура - плюс 14-16 градусов.

Ночью в четверг, 20 апреля, также стоит ждать кратковременные дожди по области и в столице Черноземья. А вот днем будет сухо. Температура воздуха - +13...+18 по области и +14...+16 градусов в Воронеже.