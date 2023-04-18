Кратковременные дожди ожидаются в Воронежской области в середине недели

Фото из архива КП
Фото: Иван Макеев
Несмотря на потепление, дожди не покинут Воронежскую область. О кратковременных осадках в ближайшие дни предупредили в региональном Гидрометцентре.
Так, днем в среду, 19 апреля, температура воздуха по области будет +13...+18 градусов. К вечеру же пройдут кратковременные дожди. А вот в Воронеже осадков не ожидается. Температура - плюс 14-16 градусов.
Ночью в четверг, 20 апреля, также стоит ждать кратковременные дожди по области и в столице Черноземья. А вот днем будет сухо. Температура воздуха - +13...+18 по области и +14...+16 градусов в Воронеже.