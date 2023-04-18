Пожар произошел в заброшенном доме рядом с БЦ «Парламент» в Воронеже

Фото - ГУ МЧС по региону

Вечером в понедельник, 17 апреля, в центре Воронежа разгорелся крупный пожар. Полыхало здание в Ленинском районе. Фото и видео клубов дыма, далеко поднимающегося в небо, опубликовали очевидцы в соцсетях.

Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сообщение о пожаре в переулке Бестужева поступило в 18:53. Горела расселенная аварийная двухэтажка, расположенная недалеко от БЦ «Парламент». На место событий тут же поехали шесть отделений пожарных – 24 человека.

Справиться с огнем им удалось в 19:47. В итоге в доме обрушилась кровля, повреждены две пристройки. Никто из людей не пострадал.