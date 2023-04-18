Сына бывшего судьи зарезали в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Лисках в ходе бытового конфликта 16 апреля, на Пасху, был зарезан сын бывшего председателя местного районного суда. Об этом «Комсомольской правде» рассказал собственный источник.

Напомним, ранее в ГУ МВД по Воронежской области рассказали о трагедии в Лисках. В полицию сообщили медики приемного отделения, куда поступил 38-летний мужчина с ножевым ранением в грудь. Впоследствии он скончался в больнице.

Оказалось, что удар нанес 35-летний житель хутора Калач, с женой которого выпивал погибший. Предполагаемая причина конфликта, а затем трагедии стала ревность. Полицейские оперативно задержали злоумышленника. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Ведется следствие.

По данным источника, убитым оказался Сергей Капустин. Его отец Леонид Капустин известен в Лискинском районе. Он возглавлял местный райсуд с 1985 года по конец 2013-го.

Кстати семья Капустиных известна в Лисках. В 2018-м, их родственник Евгений Капустин, также бывший судья, на «Toйота Рав-4» попал в нелицеприятное ДТП с участием такси. По свидетельству очевидцев, кроссовер судьи гнал с явным превышением скорости. Свидетели ДТП сообщали, что из машины после аварии вышел сам Капустин и его пассажиры. К такси они так и не подошли, зато с внедорожника скрутили номера. «Тойота» до разбирательства она не уцелела – ее попросту сожгли.