Рельсовые автобусы из Воронежа в Белгород будут курсировать по пятницам

Рельсовые автобусы РА-3 на маршруте Воронеж – Старый Оскол – Белгород запустят по пятницам. Они станут курсировать с 21 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД 17 апреля.

Для воронежцев также опубликовали подробное расписание движения РА-3:

№7111 Воронеж-1 – Старый Оскол - отправление в 06:50, прибытие в 08:31;

№7113 Старый Оскол – Белгород - отправление в 08:32, прибытие в 10:40;

№7118 Белгород – Старый Оскол - отправление в 18:20, прибытие в 20:28;

№7216 Старый Оскол – Воронеж-1 - отправление в 20:29, прибытие в 22:20.

Сейчас скоростное сообщение между Воронежем и Белгородом осуществляется по субботам и воскресеньям. Поезда между Воронежем и Белгородом были запущены весной прошлого года. Первоначально маршрут предполагался как туристический .