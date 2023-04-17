5 824 воронежца будут сдавать ЕГЭ в 2023 году

Сегодня, 17 апреля, в администрации Воронежа состоялось очередное планерное совещание. О подготовке образовательных учреждений к проведению ЕГЭ сообщила руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

По ее информации, для участия в едином государственном экзамене в этом году зарегистрировались 5 824 человека, из них 5 212 – выпускники текущего года. 19 апреля завершается проведение досрочной итоговой аттестации. С 26 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ. Процедура его проведения, а также минимальное количество баллов для поступления в вузы остались прежними.

- Максимальное количество детей зарегистрировано для участия в экзамене по русскому языку, - уточнила чиновница. - Увеличение участников зафиксировано для сдачи обществознания, информатики и ИКТ, литературы. Выпускники 11 классов, принятые, начиная с прошлого учебного года, в общеобразовательные учреждения Воронежа из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также учащиеся иностранных образовательных организаций, вынужденные прервать обучение за рубежом в связи с недружественными действиями, получат право выбора формы ГИА.

В этом году будет открыто 28 пунктов проведения ЕГЭ и еще семь – для организации государственного выпускного экзамена для детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Основные площадки оборудуют видеонаблюдением в режиме реального времени (за исключением аудиторий для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья и ППЭ ГВЭ, работающих в режиме «офлайн»), блокираторами сигналов подвижной связи, стационарными рамками металлоискателей, а также другим необходимым оборудованием.