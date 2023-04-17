Воронежские гандболисты проиграли в Казани

22 – 23 апреля воронежцы дважды примут на площадке СЦ «Гран-При» омский «Скиф-Юниор». Начало матчей в 15:30 и12:30 соответственно. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Казани состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный клуб «Зилант» принимал «Воронеж». После победы в первой встрече (34:29) подопечные Алексея Доронкина рассчитывали на еще один успех. Дело в том, что из-за серии неудач наши земляки в случае очередной осечки теряли статус лидера. Увы, этот фактор не повлиял на ход поединка.

Проиграв первый тайм (16:18), наши гандболисты с таким же перевесом уступили во втором. Итоговый счет - 35:31 в пользу «Зиланта». В ТОП результативных игроков воронежского клуба вошли – Павел Матвеев, Иван Бусень (по пять очков), Руфат Мухтаров, Владимир Немцев, Никита Сибирев и Дмитрий Фролов (по четыре).

После этого поражения лидирует дубль «Чеховских медведей» (43 очка), следом располагаются «Воронеж» (41) и «Зилант» (38). Теперь 22 – 23 апреля воронежцы дважды примут на площадке СЦ «Гран-При» омский «Скиф-Юниор». Начало матчей в 15:30 и12:30 соответственно.