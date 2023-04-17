За парковку на газонах в Воронеже выписали штрафы на 217 тысяч рублей

Чиновница отметила, что власти в упрощенном порядке рассматривают дела о стоянке машин на газонах.

- Административные комиссии уже рассмотрели 239 материалов. Общая сумма назначенных штрафов составила 217 тысяч рублей. Более трети штрафов уже оплачено и поступило в бюджет, срок добровольной оплаты остальных постановлений еще не истек, - пояснила Марина Плиева.

Напомним, что размер штрафа, предусмотренный областным законом, составляет от одной до трех тысяч рублей для физических лиц, от трех до пяти – для должностных, от пяти до 20-ти – для юрлиц. Оплатить штраф нужно в течение 60 дней, если оплаты не происходит, материалы передаются службе судебных приставов.