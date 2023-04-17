Защитника воронежского «Факела» включили в сборную 23 тура Премьер-лиги

Сергей Божин после забитого в ворота «Ахмата» мяча. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Аналитики телеканала «Матч Премьер» включили в символическую сборную 23 тура Премьер-лиги защитника «Факела» Сергея Божина. Он в первом же матче после долгого отсутствия из-за травмы забил гол и выбил мяч на финальной добавленной минуте после удара Гамида Агаларова. Причем сделал это самым уязвимым местом у мужчины. Все представители сильного пола знают, как после этого бывает больно. Короче, в том, что «Факел» с грозненским «Ахматом» свел матч вничью, а не проиграл, огромная заслуга Сергея.

Компанию Божину в сборной составили аж четыре игрока московского «Локомотива» - его коллега по амплуа Наир Тикнизян, полузащитники Максим Глушенков и Франсуа Камано и нападающий Артем Дзюба. Напомним, железнодорожники в гостях разгромили «Оренбург» - 4:1.

Также в сборную попали:

вратарь московского «Спартака» Александр Селихов;

защитники самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл и ЦСКА Игорь Дивеев;

полузащитники Никита Кривцов из «Краснодара» и Бахтиер Зайнутдинов из ЦСКА;

нападающий Кейта Бальде из «Спартака».