Воронежский Следком организовал проверку по факту ДТП с участием 5-летней девочки

Фото со страницы СУ СК РФ по Воронежской области.

Следователи СК организовали проверку информации о травме малолетней в общественном транспорте. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, по предварительным данным, сегодня, 17 апреля, примерно в 12:50 часов в Воронеже у дома № 1 «А» по проспекту Революции столкнулись два маршрутных автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. 25-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ (маршрут №26) врезался в автобус ПАЗ (маршрут №12), за рулем которого находился 28-летний житель областного центра.

В результате ДТП 5-летняя пассажирка маршрута №26, находившаяся в салоне вместе с матерью, упала и ударилась головой о поручень.

- В рамках процессуальной проверки следователями будут опрошены родители пострадавшей девочки, возможные очевидцы из числа пассажиров, водитель автобуса и представитель перевозчика, - пояснили в СК.

Кроме того, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.