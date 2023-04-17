Семьи воронежских участников СВО получили льготы на догазификацию

Фото со страницы Воронежской областной Думы в VK.

Дополнительную меру поддержки в рамках программы социальной газификации смогут получить члены семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также военнослужащих-контрактников и добровольцев, участвующих в спецоперации. Об этом сегодня, 17 апреля, на 30-м заседании регионального парламента сообщил спикер облДумы Владимир Нетесов.

Размер компенсации за газификацию жилого помещения или субсидии на газификацию жилого помещения для этой категорий льготников составит сто тысяч рублей.