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НовостиОбщество17 апреля 2023 15:33

Семьи воронежских участников СВО получили льготы на догазификацию

Такое решение утвердили депутаты облДумы
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы Воронежской областной Думы в VK.

Фото со страницы Воронежской областной Думы в VK.

Дополнительную меру поддержки в рамках программы социальной газификации смогут получить члены семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также военнослужащих-контрактников и добровольцев, участвующих в спецоперации. Об этом сегодня, 17 апреля, на 30-м заседании регионального парламента сообщил спикер облДумы Владимир Нетесов.

Размер компенсации за газификацию жилого помещения или субсидии на газификацию жилого помещения для этой категорий льготников составит сто тысяч рублей.