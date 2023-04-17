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НовостиСпорт17 апреля 2023 14:59

Воронежская лыжница лишь на минуту отстала от Натальи Непряевой в гонке на 50 км на чемпионате России

Большинство из наших спортсменок готовились к соревнованиям дома, где зимой фактически не было снега
Юрий КОЗЛОВ
Явно сильнее воронежской лыжницы Дарьи Рогозиной была только мировая звезда лыж Наталья Непряева.

Явно сильнее воронежской лыжницы Дарьи Рогозиной была только мировая звезда лыж Наталья Непряева.

Фото: cspsk-vrn.ru

Хотя и без медалей, но очень достойно выступили воронежские спортсменки на чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам на марафонских дистанциях. Соревнования проходили в городе Мончегорск Мурманской области.

- На 50-километровой дистанции среди женщин воронежскую сборную представили Дарья Рогозина, Наталья Есипова, Полина Козленко и Юлия Астахова. Рогозина заняла четвертое место в соперничестве с нашиму ведущими лыжницами Натальей Непряевой, Евгенией Крупицкой, Екатериной Смирновой и другими именитыми спортсменками. Наталья Есипова показала 30-й результат, Астахова – 41-й, Козленко – 45-й из 70 спортсменок, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Победила в гонке российская звезда лыж Наталья Непряева с результатом 2:02.42,2. А второе от четвертого места, которое заняла наша лыжница, отделили всего три секунды. Серебро в итоге досталось Майе Якуниной из Калужской области, а бронза – Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурга.

На дистанции 30 км свободным стилем среди юниорок 19-20 лет Воронежскую область представляла Арина Старцева. Она также среди сильнейших лыжниц страны в этой возрастной группе показала 24-й результат из 45. В гонке на 50 км лучшим среди воронежских спортсменов стал юниор Ярослав Насонов – 28-е место из 70 спортсменов.

- Четвертое место Рогозиной – это объективно блестящий результат для воронежской школы лыжных гонок, - уверен старший тренер региональной сборной Виктор Коняхин. - С учетом того, что большая часть команды проходила подготовку к данному старту в домашних условиях при полном отсутствии снега, наши спортсмены достойны самых высоких оценок.

Чтобы понять весомость достижения Дарьи, попробуйте пройти 50 километров хотя бы обычным шагом.