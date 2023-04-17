Воронежская лыжница лишь на минуту отстала от Натальи Непряевой в гонке на 50 км на чемпионате России

Явно сильнее воронежской лыжницы Дарьи Рогозиной была только мировая звезда лыж Наталья Непряева. Фото: cspsk-vrn.ru

Хотя и без медалей, но очень достойно выступили воронежские спортсменки на чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам на марафонских дистанциях. Соревнования проходили в городе Мончегорск Мурманской области.

- На 50-километровой дистанции среди женщин воронежскую сборную представили Дарья Рогозина, Наталья Есипова, Полина Козленко и Юлия Астахова. Рогозина заняла четвертое место в соперничестве с нашиму ведущими лыжницами Натальей Непряевой, Евгенией Крупицкой, Екатериной Смирновой и другими именитыми спортсменками. Наталья Есипова показала 30-й результат, Астахова – 41-й, Козленко – 45-й из 70 спортсменок, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Победила в гонке российская звезда лыж Наталья Непряева с результатом 2:02.42,2. А второе от четвертого места, которое заняла наша лыжница, отделили всего три секунды. Серебро в итоге досталось Майе Якуниной из Калужской области, а бронза – Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурга.

На дистанции 30 км свободным стилем среди юниорок 19-20 лет Воронежскую область представляла Арина Старцева. Она также среди сильнейших лыжниц страны в этой возрастной группе показала 24-й результат из 45. В гонке на 50 км лучшим среди воронежских спортсменов стал юниор Ярослав Насонов – 28-е место из 70 спортсменов.

- Четвертое место Рогозиной – это объективно блестящий результат для воронежской школы лыжных гонок, - уверен старший тренер региональной сборной Виктор Коняхин. - С учетом того, что большая часть команды проходила подготовку к данному старту в домашних условиях при полном отсутствии снега, наши спортсмены достойны самых высоких оценок.

Чтобы понять весомость достижения Дарьи, попробуйте пройти 50 километров хотя бы обычным шагом.