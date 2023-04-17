Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 апреля 2023 14:42

В Воронеже в столкновении двух маршрутных автобусов пострадала 5-летняя девочка

ДТП произошло на проспекте Революции
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня, 17 апреля, примерно в 12:50 часов в Воронеже у дома № 1 «А» по проспекту Революции столкнулись два маршрутных автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. 25-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ (маршрут №26) врезался в автобус ПАЗ (маршрут №12), за рулем которого находился 28-летний житель областного центра.

В результате ДТП 5-летняя пассажирка маршрута №26, находившаяся в салоне вместе с матерью, упала и ударилась головой о поручень. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.