В центре Воронежа «ГАЗель» провалилась в яму на тротуаре

Скриншот фото из сообщества «Мой и твой Воронеж» в VK.

Сегодня, 17 апреля, в центре Воронежа на месте взрыва силового кабеля на тротуаре около кафе на улице Плехановской провалилась грузовая «ГАЗель». Фотографией с места происшествия поделились очевидцы в сообществе «Мой и твой Воронеж» в VK.

Читателей паблика удивило поведение водителя. Мол, зачем грузовик заехал в пешеходную зону. Правда, в правилах дорожного движения прописана возможность въезда в такую зону для совершения разгрузочных работ, в случае если нет иных вариантов. Были ли они тут, не ясно.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, две недели назад в сеть попало видео взрыва, который произошел перед кафе Mon Baton (улица Плехановская, 15). Причиной того инцидента стало короткое замыкание силового кабеля.