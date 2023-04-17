На молодежный опен-эйр Платоновфеста «На песке» в Воронеж приедут 7 групп

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля объявила участников опен-эйра «На песке». Это новый проект Платоновфеста, который пройдет в рамках XII-го сезона форума искусств на насыпи Петровской набережной. В течение трех дней - 23 по 25 июня - в Воронеже выступят семь коллективов - из Москвы, Черкесска, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Казани.

В первый день опен-эйра своим творчеством поделятся артисты, переосмысляющие фольклор разных регионов России: группа Gollu из Черкесска и hodíla ízba из Москвы.

Gollu исполняет традиционную карачаево-балкарскую музыку. Коллектив молодых единомышленников собирает информацию о родной музыке, изучает архивы, нотные записи и восстанавливает аутентичные инструменты (скрипку къыл-къобуз и продольную флейту сыбызгъы) и полузабытые песенные жанры: от героических баллад до обрядовых танцевальных. Камерный и мелодичный фолк группы – не реконструкция и попытка подражать бабушкам и дедушкам, а современная, свежая музыка, сохраняющая традиции народов Кавказа.

hodíla ízba создали выпускницы академии Гнесиных в сотрудничестве с музыкантами популярных коллективов. Они соединяют голоса деревень, чудны е тексты, пронзительные русские распевы и обряды наших предков с джазом, фанком, роком, хип-хопом и трип-хопом.

Во второй день опен-эйра выступят петербургская команда Dizzy Dutch Duck и дагестанская «нееет, ты что».

Dizzy Dutch Duck – группа тромбониста и аранжировщика Антона Боярских. Музыканты исполняют современный джаз, который одинаково уместно звучит как в стенах Государственной капеллы и Новой сцены Александринского театра, так и на фестивалях Stereoleto и Present Perfect Festival. Полижанровость, полиритмия, искусная аранжировка, импровизация и гибкость музыкальной формы ярко характеризуют дебютный полноформатный альбом Dizzy Club, который музыканты представят в Воронеже.

Молодая группа из Дагестана «нееет, ты что» попаоа в список главных героев The Blueprint 100 этого года. Любовь к Джими Хендриксу, Led Zeppelin, рэп-авангардисту MF Doom и современным британским джазменам Камаалу Уильямсу и Шабаке Хатчингсу, а также уличный грув, слэнговые словечки и россыпь локальных отсылок в текстах – все это нашло отражение в музыке самобытного дуэта Рамазана Маллаева и Расула Махалиева.

25 июня воронежцев ждут встречи с инди-поп группами. В финальный день опен-эйра выступят «Второй этаж поражает» (Москва), «ОММАЖ» (Казань) и «Созвездие Отрезок» (Москва).

«Второй этаж поражает» в своем альбоме «Дворцы» объединил психоделический пост-рок с дрим-попом, заковыристыми ритмами и элементами этники, музыканты передают через свои песни то состояние рефлексии, когда даже в самые темные времена не пропадает надежда на свет.

Визитная карточка казанской группы «ОММАЖ» - синти-поп романтика в сочетании с текстами на татарском языке. Переплетение современной поэзии и ностальгического звучания неожиданно переносит слушателя на несколько десятилетий назад в атмосферу дискотеки и британского инди-попа.

«Созвездие Отрезок» – проект, в котором встретились участники группы «Хадн дадн» Варя Краминова и Никита Чернат, автор и вокалист Антон Дворцевой и саунд-продюсер Искандер Еримбетов. Самобытный альтернативный поп «Созвездия» – это широкий спектр танцевальной музыки с массивными синтезаторами, гитарой в неожиданных проявлениях и заигрываниями с традицией и психоделией.