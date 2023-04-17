Озеро Грязное в Воронежском заповеднике наполнилось впервые за четыре года

Такого наполнения чаши озера местные жители не видели четые года Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Необычайно влажный год и теплая зима стали причиной наполнения водой чаши озера Грязное в Воронежском заповеднике. В последние четыре года водоем практически полностью пересыхал в летний период, не наполняясь достаточно водой даже в период таяния снега.

По словам специалистов заповедника, озеро не имеет собственных источников питания и наполняется только весной за счет талых вод. Именно поэтому лето становится для водоема настоящим испытанием. Впрочем, в этом году влаги оказалось достаточно, чтобы не только наполнить Грязное до краев, но и даже переполнить его.

- Четыре года подряд воды почти не было, - рассказали местные жители. - Максимум - полметра в самом центре, а то и меньше. И вот, на пятую весну, оно не просто наполнилось. Вода через канаву течет дальше в лес, в другие ложбинки, болотца, а затем в озеро Чистое и через речку Ивницу в реку Воронеж под Рамонью.

Такое наполнение благотворно скажется на состоянии озера и запустит в нем механизм самоочистки.