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НовостиОбщество17 апреля 2023 13:19

Озеро Грязное в Воронежском заповеднике наполнилось впервые за четыре года

Водоем питается только за счет талых вод
Ирина КАЗАНИНА
Такого наполнения чаши озера местные жители не видели четые года

Такого наполнения чаши озера местные жители не видели четые года

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Необычайно влажный год и теплая зима стали причиной наполнения водой чаши озера Грязное в Воронежском заповеднике. В последние четыре года водоем практически полностью пересыхал в летний период, не наполняясь достаточно водой даже в период таяния снега.

По словам специалистов заповедника, озеро не имеет собственных источников питания и наполняется только весной за счет талых вод. Именно поэтому лето становится для водоема настоящим испытанием. Впрочем, в этом году влаги оказалось достаточно, чтобы не только наполнить Грязное до краев, но и даже переполнить его.

- Четыре года подряд воды почти не было, - рассказали местные жители. - Максимум - полметра в самом центре, а то и меньше. И вот, на пятую весну, оно не просто наполнилось. Вода через канаву течет дальше в лес, в другие ложбинки, болотца, а затем в озеро Чистое и через речку Ивницу в реку Воронеж под Рамонью.

Такое наполнение благотворно скажется на состоянии озера и запустит в нем механизм самоочистки.