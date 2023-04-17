Воронежские пловчихи взяли бронзу в эстафете чемпионата России, установив рекорд

Наша бронзовая четверка улучшила рекорд Воронежской области сразу на 12 секунд. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские пловчихи Дарья Клепикова, Анастасия Саратова и две Александры Цветковская и Литвиненко стали бронзовыми призерами чемпионата России в эстафете 4×200 вольным стилем. Турнир проходит в Казани. Бронзу наши девушки завоевали в упорной борьбе и установили новый рекорд Воронежской области – 8.10,99.

- Прежний рекорд, 8.22,29, был установлен на чемпионате России 2021 года. Сейчас его улучшили на 12 секунд, — отметила главный тренер сборной команды Воронежской области по плаванию Татьяна Калугина. – В международном плавании эта эстафета считается гордостью нации. Если в стране (или регионе) есть четыре спортсмена, способные плыть «в призах» самую трудную дистанцию – 200-метровку, значит, школы плавания работают на высоком уровне.

Первое место заняла команда Татарстана, второе – Югры, четвертое — Санкт-Петербурга, пятое – Москвы. То есть, воронежская команда опередила пловцов обеих столиц.