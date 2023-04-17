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НовостиСпорт17 апреля 2023 13:10

Воронежские пловчихи взяли бронзу в эстафете чемпионата России, установив рекорд

Наша четверка обновила высшее достижение Воронежской области
Юрий КОЗЛОВ
Наша бронзовая четверка улучшила рекорд Воронежской области сразу на 12 секунд.

Наша бронзовая четверка улучшила рекорд Воронежской области сразу на 12 секунд.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские пловчихи Дарья Клепикова, Анастасия Саратова и две Александры Цветковская и Литвиненко стали бронзовыми призерами чемпионата России в эстафете 4×200 вольным стилем. Турнир проходит в Казани. Бронзу наши девушки завоевали в упорной борьбе и установили новый рекорд Воронежской области – 8.10,99.

- Прежний рекорд, 8.22,29, был установлен на чемпионате России 2021 года. Сейчас его улучшили на 12 секунд, — отметила главный тренер сборной команды Воронежской области по плаванию Татьяна Калугина. – В международном плавании эта эстафета считается гордостью нации. Если в стране (или регионе) есть четыре спортсмена, способные плыть «в призах» самую трудную дистанцию – 200-метровку, значит, школы плавания работают на высоком уровне.

Первое место заняла команда Татарстана, второе – Югры, четвертое — Санкт-Петербурга, пятое – Москвы. То есть, воронежская команда опередила пловцов обеих столиц.