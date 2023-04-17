Воронежец зарезал знакомого своей жены

Ревнивый супруг пырнул ножом оппонента в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 16 апреля, в отдел МВД России по Лискинскому району из одного из медицинских учреждений поступило сообщение о смерти 38-летнего местного жителя, поступившего в приемное отделение с ножевым ранением груди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Полицейскими во взаимодействии со следователями регионального СУ СК в оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний житель хутора Калач.

По предварительным данным, у одного из домов по улице Свердлова в Лисках потерпевший распивал алкоголь со своей знакомой. Спустя некоторое время подъехал муж женщины. На почве ревности между мужчинами возник конфликт, в ходе которого супруг пырнул ножом оппонента в грудь, после чего скрылся с места происшествия.

В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» подозреваемому грозит до 15-ти лет лишения свободы.