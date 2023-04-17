Воронежец Антон Пушечкин стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе

Фото со страницы ЦСП СК Воронежской области.

На главном молодежном старте сезона - первенстве России среди юниоров до 21 года - воронежский спортсмен Антон Пушечкин стал бронзовым призером соревнований в категории до 97 кг. Победу праздновал Ислам Кильчуков из Москвы, вторым финишировал Шахман Нухаев из Чечни. Третьим, как и Антон, стал Азамат Яхутлов из Крыма.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский спортсмен Никита Горбунов взял бронзу на чемпионате России по вольной борьбе. Тем временем, воронежцы завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе.