Воронежцев напугал столб черного дыма на левом берегу

Кадр видео из телеграм-канала "Мой и твой Воронеж"

Днем в понедельник, 17 апреля, воронежцы заметили столб черного дыма, который поднимался с левого берега. Очаг, по словам очевидцев, находился в районе ТЭЦ. П6ерепуганные горожане разместили фото с места событий в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, повода для беспокойства нет. Причиной дыма стало загорание камыша и мусора на улице Новикова. Всего оказалось два очага общей площадью около 300 квадратных метров.

По данным пожарных, угрозы распространения огня нет. На месте ЧП работают спасатели.