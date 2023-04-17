В Черноземье стартовал проект «Бизнес-inside»

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Сбербанк запустил проект «Бизнес-inside». Его участниками стали представители СМИ и блогеры, которые будут посещать ведущие предприятия Черноземья и узнавать специфику работы бизнеса.

Первый пресс-тур был организован в Тамбове на ведущее химическое предприятие России - акционерное общество «Пигмент». Завод начал работу в 1949 году. Сферой его работы стало создание и производство лакокрасочных материалов различного назначения.

Участники проекта познакомились с экспозицией информационно-выставочного центра АО «Пигмент», узнали историю образования и все направления работы компании. Затем журналисты и блогеры стали участниками презентации VR-тренажера по обучению специалистов массовых профессий, а после и сами смогли пройти несколько уроков в виртуальной реальности. Ранее в рамках цифровой трансформации производственных мощностей ПАО Сбербанк и АО «Пигмент» внедрили виртуальные тренажеры для отработки практических навыков безопасной работы и действий во внештатных ситуациях с последующей проверкой знаний. Помимо этого при финансовой поддержке Сбербанка АО «Пигмент» запустил новую линию производства акриловых эмульсий.

Предприятие является обладателем уникального товарного портфеля под торговой маркой «КРАТА».