Замначальника воронежского института ФСИН заподозрили в получении взятки

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего заместителя начальника федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний» по кадрам. Мужчину подозревают в получении взятки. Основанием для возбуждения дела стали материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ России по Воронежской области в марте 2023 года.

По данным силовиков, в 2020 году подозреваемый через посредника получил от мужчины взятку в сумме 150 тысяч рублей за беспрепятственное поступление его сына в образовательное учреждение.

Подозреваемого допросили, он дал признательные показания. В рамках расследования уголовного дела проведены необходимые осмотры, допрашиваются свидетели, во взаимодействии с сотрудниками УФСБ продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий.