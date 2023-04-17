Мэр Вадим Кстенин потребовал ускорить темпы дорожных работ в Воронеже

Фото - мэрии Воронежа

Ряд первоочередных задач поставил сегодня, 17 апреля, глава города Вадим Кстенин на еженедельной планерке в администрации Воронежа с профильными замами и руководителями управ районов. Он подчеркнул, что дорожникам необходимо ускориться в плане приведения улиц в порядок. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ НЕУДОБСТВ

Градоначальник обратил внимание коллег на темпы ремонта в рамках гарантийных обязательств подрядчиков. И пояснил, что ситуацию знает не понаслышке, поскольку в выходные проехал весь город сам.

- Не на всех гарантийных улицах увидел активные работы. Ускоряйтесь! Также необходимо оперативнее закрывать нарезанные карты, они создают неудобства горожанам, так как затрудняют движение, – отметил Вадим Кстенин, напомнив об установленных сроках.

Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов также доложил, что в городе точечно стартовали работы по обновлению дорожной разметки. А с сегодняшнего дня все бригады подрядчика начнут работать в полную силу. На магистралях с интенсивным движением разметку традиционно будут наносить в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Обновить ее необходимо более чем на 240 объектах. Работы в центральной части города планируют завершить к 9 мая, в целом в городе – к середине лета.

ЛЮБИТЕЛЕЙ ПАРКОВКИ НА ГАЗОНАХ НАКАЗЫВАЮТ

Вице-мэр Людмила Бородина рассказала, что в Воронеже продолжается высадка зеленых насаждений. Проведены работы у Дома офицеров. На этой неделе новые деревья и кустарники высадят в парках «Южный», имени Шерстюка и Воронежском центральном парке.

Людмила Бородина: "Экологи продолжают озеленение парков и скверов" Фото: Предоставлено "КП"

Замглавы администрации Марина Плиева также добавила, что начались рейды по контролю за парковкой на озелененных территориях. Административные комиссии продолжают практику рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.

– По вашему поручению активизирована работа с использованием автоматического комплекса «Дозор-М» по выявлению и фиксации таких правонарушений. Административные комиссии управ уже рассмотрели 239 материалов. Общая сумма назначенных штрафов составила 217 тысяч рублей. Более трети штрафов уже оплачено и поступило в бюджет, срок добровольной оплаты остальных постановлений еще не истек, – подчеркнула Марина Васильевна.

Кстати, нарушителям грозит штраф от 1000 до 3000 рублей на физическое лицо, от 3000 до 5000 – на должностное, от 5000 до 25 000 – на юридическое. Оплатить его нужно в течение 60 дней, иначе материалы передаются судебным приставам.