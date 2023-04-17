В Воронежской области даму, зарезавшую ухажера, посадили на 7,5 лет

Мужчина стал оказывать собутыльнице излишние знаки внимания, вспыхнула ссора, и дама пырнула кавалера ножом в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

27-летняя жительница Эртильского района признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Вечером 24 декабря 2021 года в частном доме на улице Советской в селе Дерябкино осужденная распивала алкоголь в компании знакомых, среди которых находился 24-летний местный житель. Мужчина стал оказывать ей излишние знаки внимания, вспыхнула ссора, и дама пырнула кавалера ножом в грудь. Потерпевший вышел на улицу, где утром следующего дня его без признаков жизни обнаружил местный житель.

Приговором суда виновной назначили наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать его предстоит в исправительной колонии общего режима. Впрочем, пока приговор не вступил в законную силу.