Воронежский дом с падающими балконами будет ждать капремонта до 2052 года

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Согласно новой программе капремонта дом №49 по улице 9 Января, где обрушаются балконы, может дождаться работ на фасаде не раньше 2052 года. При этом четырехэтажка уже сейчас находится в столь плачевном состоянии, что может не протянуть еще 30 лет.

Жильцы пожаловались на неудовлетворительное содержание дома со стороны коммунальщиков в ОНФ. И выяснилось, что такому положению есть объяснение. Как сообщили в обслуживающей его УК Ленинского района, собственники задолжали по первой строке (на содержание и текущий ремонт) полмиллиона.

- Тариф за содержание и текущий ремонт общедомового имущества в доме № 49 по ул. 9 января составляет 16,05 рубля с квадратного метра площади квартир. Это ниже среднего по Воронежу и ниже экономически обоснованного тарифа для дома 1951 года постройки, - рассказали коммунальщики. – Мы обслуживаем дом последние 11 лет. И если бы здание к нам перешло после комплексного капитального ремонта, претензии жителей и ОНФ были бы обоснованными. Но дом и в 2012 году находился в удручающем состоянии. Все его системы уже тогда требовали полной замены.

Даже если бы все жильцы исправно платили по первой строке, в месяц на счете дома накопилось бы лишь 59 тысяч рублей, чего, по словам представителя УК не достаточно для оплаты услуг уборщицы, ремонта коммуникаций и подъездов, найма подрядчиков на специализированные и обязательные работы по прочистке дымоходов и вентканалов, круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания, услуг паспортного стола и других.

Кроме того 15 собственников дома, по данным УК Ленинского района,хронически не платят за коммуналку. Поэтому 1 марта 2023 года задолженность жилых и нежилых помещений дома № 49 только за содержание и текущий ремонт составляет 538 894 руб. Долги некоторых жителей перевалили за 90 тысяч рублей. Эти же собственники также не платят за свет, воду, канализацию и отопление.

Тем не менее в УК рассказали, что, с учетом поступающих от собственников средств, планируют провести косметический ремонт в подъездах во второй половине года.