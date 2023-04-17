В Воронеже салют на День Победы организует подмосковная фирма «Пиро-Юнион» за 1,475 миллиона рублей

В салюте все стабильно – и фирма, и цена. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Воронеже ожидаемо завершился аукцион на право организовать праздничный салют на 9 мая. Им снова, как и в 2021-м, и в 2022 годах займется подмосковная компания «Пиро-Юнион». На этот раз за 1,475 миллиона рублей. С первоначальной цены в 1,5 млн, таким образом, скинули всего 525 тысяч рублей. Надо сказать, что с 2019 года стоимость салюта кардинальным образом не меняется.

Подрядчик должен обеспечить вечером 9 мая 2023 года салют продолжительностью не менее десяти минут. Начаться он должен, как всегда, в 22.00. Залпы будут в виде пионов, меняющих цвет хризантем, гарциний, корон и других фигур. Высота выстрелов составит от 170 до 500 метров. Интервал между зарплатами должен быть не менее 1,5 секунд.