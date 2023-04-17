Брокер по продажам новостроек в Воронежской области может зарабатывать до одного миллиона рублей в месяц

Аналитики выбрали самые высокооплачиваемые вакансий с удаленной работой в Воронежской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Аналитики hh.ru выбрали самые высокооплачиваемые вакансий с удаленной работой в Воронежской области. Первое место в рейтинге заняла позиция брокера по продажам новостроек. Он сможет претендовать на зарплату в размере от 150 тысяч до одного миллиона рублей на руки.

- Нужно звонить по клиентской базе и общаться на предмет выявления интереса к покупке или продаже недвижимости. Подбирать доходную и премиальную недвижимость в самых востребованных локациях Москвы, Дубая, Бали, Турции в лучших жилых комплексах. Проводить с клиентами телефонные переговоры и онлайн зумы. Заключать сделки, - сообщили об обязанностях потенциального сотрудника в пресс-службе компании HeadHunter ЦФО.

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий нашего региона (удаленно) также вошли - менеджер по продажам франшизы (от 120 до 450 тысяч), менеджер по продажам b2b (от 70 до 400), менеджер по продажам (от 50 до 350) и специалист по логистике (от 50 до 350).