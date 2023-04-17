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НовостиОбщество17 апреля 2023 10:08

В Воронеже начинают обновлять дорожную разметку

Работы проводят в ночное время
Ирина КАЗАНИНА
Работы полностью завершат к середине лета

Работы полностью завершат к середине лета

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ближайшие дни воронежские дорожники приступят к нанесению дорожной разметки. По многолетней традиции ее обновляют к майским праздникам.

Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов сообщил, что подрядчик начнет работать в полную силу с 17 апреля. На магистралях наносить разметку будут в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам.

- Всего разметку обновят более чем на 240 объектах. Как и в предыдущие годы, работы в центральной части города при благоприятных погодных условиях планируется завершить к 9 мая, в целом в городе – к середине лета, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, мэр поручил дорожникам в кротчайший срок закрыть нарезанные дорожные карты по гарантии подрядчиков.