В Воронежской области поймали пенсионера, устроившего смертельное ДТП

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Нижнедевицкому району оперативно задержали подозреваемого в совершении ДТП, в котором погиб 21-летний житель села Першино. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, что 15 апреля текущего года примерно в 21:30 на третьем километре автодороги «Нижнедевицк - Скупая Потудань» неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве наехал на двух пешеходов. В результате происшествия 21-летний местный житель от полученных травм скончался на месте, 19-летнего парня доставили в медицинское учреждение.

Экипаж автоинспекторов по фрагментам бампера и зеркалу заднего вида, обнаруженным на месте происшествия установили марку и модель автомобиля – «ВАЗ-21212». И сразу же в рамках плана «Перехват» стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 71-летний житель Белгородской области. В соответствии с частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет.