В центре Воронежа начали фрагментарный ремонт тротуаров

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

С наступлением весны сотрудники районного комбината благоустройства приступили к фрагментарному ремонту плиточного мощения тротуаров. В местах с большим пешеходным трафиком с течением времени отдельные плитки рассыпаются и требуют замены. В этом случае рабочие проводят частичную замену изношенных фрагментов.

На этой неделе отремонтируют несколько участков тротуаров в центральной части Ленинского района. Для подобных работ на базе комбината благоустройства создан достаточный запас строительных материалов и работает опытная бригада специалистов, оснащенная всем необходимым инструментом.

По распоряжению руководителя управы Сергея Ситникова эта работа продолжится на постоянной основе при благоприятной погодной обстановке.