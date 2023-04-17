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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:29

В центре Воронежа начали фрагментарный ремонт тротуаров

Плитка разрушилась после зимы в местах с большим пешеходным трафиком
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

С наступлением весны сотрудники районного комбината благоустройства приступили к фрагментарному ремонту плиточного мощения тротуаров. В местах с большим пешеходным трафиком с течением времени отдельные плитки рассыпаются и требуют замены. В этом случае рабочие проводят частичную замену изношенных фрагментов.

На этой неделе отремонтируют несколько участков тротуаров в центральной части Ленинского района. Для подобных работ на базе комбината благоустройства создан достаточный запас строительных материалов и работает опытная бригада специалистов, оснащенная всем необходимым инструментом.

По распоряжению руководителя управы Сергея Ситникова эта работа продолжится на постоянной основе при благоприятной погодной обстановке.