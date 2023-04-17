В Воронеже на организацию форума «Зодчество VRN» потратят до 7 миллионов рублей

На организацию форума «Зодчество VRN» в 2023 году выделят почти вдвое больше, чем в 2022-м. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В региональном департаменте архитектуры и градостроительства начали поиск подрядчика для проведения и обслуживания ежегодного регионального форума «Зодчество VRN». В 2023 году его планируют провести на двух площадках – в парке «Орленок» и в Центре креативных индустрий «Матрешка» в один день - 2 июня. Максимальная цена контракта – 7 миллионов рублей.

За эти деньги подрядчик должен будет организовать работу секций (их должно быть не менее четырех), разработать дизайн логотипа форума и сопутствующей полиграфии, написать общий сценарий мероприятия. По всем направлениям должны быть разработаны свои мастер-классы, круглые столы, семинары, лекции с приглашенными экспертами, представителями профессиональных сообществ и власти.

Также фирма, победившая на конкурсе, займется технической подготовкой – нужно будет обеспечить отвечающие современным требованиям свет и звук, подготовить посадочные места, установить светодиодный и плазменные экраны, смонтировать сцену. А еще в их зоне ответственности – обеспечение участников форума предметов с его оригинальным логотипом. Это тканевые сумки, футболки, ручки, блокноты, стикеры и бейджи. Кроме того, сотрудники фирмы должны продумать транспортную логистику и организовать фуршет. В парке «Орленок» нужно будет установить шесть быстровозводимых тентовых конструкций, в каждой их которых предусмотреть не менее 200 посадочных мест.

Все эти работы должны завершить до 30 июня.

Заявки на торги принимают до 24 апреля, их итоги подведут 26 апреля. Профинансируют контракт из средств областного бюджета.

Любопытно, что в 2022 году на аналогичных торгах победили представители московского ООО «Центр содействия и реализации национальных программ и региональных проектов» (ЦСР НПРП). Компания тогда получила контракт за 3,7 млн рублей. Конечно, на торгах могут сбить цену с 7 млн, но, как правило, сэкономить удается не очень значительную сумму. Получается, то ли работы организаторам предстоит выполнить почти вдвое больше, то ли так скакнула инфляция.