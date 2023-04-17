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НовостиОбщество17 апреля 2023 8:15

В Воронежской области в четыре раза выросла суточная смертность от коронавируса

Если на утро 16 апреля сообщили об одном умершем, то на начало дня 17-го – уже о четырех
Юрий КОЗЛОВ
Ситуация с коронавирусом в Воронежской области вновь стала ухудшаться.

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области вновь стала ухудшаться.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резко возросла суточная ковидная смертность в Воронежской области. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте «Стопкоронавирус.РФ». На утро понедельника, 17 апреля, сообщили об еще четырех умерших. На начало дня воскресенья, 16 апреля, был всего один смертельный случай. Всего за время пандемии коронавирус унес в могилу уже 8 636 наших земляков.

Резко увеличилось и количество заболеваний. На утро 17 апреля их было 337 (правда, лишь 14 человек попали в больницы), в то время как на начало дня 16-го – 267. С начала пандемии количество заболевших недавно перевалило за 500 тысяч – сейчас их уже 501 004.

А вот число выздоровевших за сутки уменьшилось. На утро 17 апреля их было 336, в то время как на начало дня 16-го – 413. Закрыли ковидный больничный с начала пандемии 489 440 жителей Воронежской области.