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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:15

В пьяном ДТП в воронежском селе пострадали девочка и женщина

Обе попали в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото пресс-службы ГУ МВД по области

Фото пресс-службы ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В воскресенье около 12 часов дня в селе Великоархангельское Бутурлиновского района на улице Коммуны столкнулись «Газель» и «Лада». По предварительным данным полиции, 33-летний водитель автомобиля «Газ-33021», будучи пьян, сел за руль и при движении не выдержал дистанцию до едущей впереди «Лады», за рулоем котоой находился 47-летний местный житель.

В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля легковушки, 38-летняя женщина и 7-летняя девочка. Обеих доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.