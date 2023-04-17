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НовостиСпорт17 апреля 2023 7:48

Воронежские каратисты завоевали 18 медалей на домашних всероссийских соревнованиях

Десять из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
После победы Дарьи Болдырихиной воронежские спортсмены завоевали еще 17 медалей.

После победы Дарьи Болдырихиной воронежские спортсмены завоевали еще 17 медалей.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены отлично стартовали на домашних всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ. Турнир проходит в спорткомплексе «Гран-при». В соревнованиях участвуют более тысячи спортсменов из 25 регионов. На турнир приехал главный тренер мужской сборной России по всестилевому каратэ Михаил Водолазов.

Первую победу среди воронежских спортсменов одержала Дарья Болдырихина в дисциплине ката-соло с использованием средств защиты. Девушка выиграла соревнования в возрастной группе 16-17 лет. А дальше медали посыпались как из рога изобилия. Победный почин Дарьи поддержали восемь спортсменов: Станислав Ткачук, Иван Скороходов, Дмитрий Тюлькин, Юлия Куликова, Артем Смирнов, Валерия Кудлюк, Филипп Школьников. А в активе Дениса Федюнина два золота.

Серебро завоевали Алена Бокова, Андрей Белоножкин, Анастасия Никитина и Максим Смулка. Бронза на счету Алевтины Коменденко, Севостьяна Турищева, Валерии Кравченко и Михаила Скворцова.

С таким медальным урожаем команда Воронежской области, естественно, занимает лидирующие позиции на турнире.