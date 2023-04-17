Воронежские каратисты завоевали 18 медалей на домашних всероссийских соревнованиях

После победы Дарьи Болдырихиной воронежские спортсмены завоевали еще 17 медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены отлично стартовали на домашних всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ. Турнир проходит в спорткомплексе «Гран-при». В соревнованиях участвуют более тысячи спортсменов из 25 регионов. На турнир приехал главный тренер мужской сборной России по всестилевому каратэ Михаил Водолазов.

Первую победу среди воронежских спортсменов одержала Дарья Болдырихина в дисциплине ката-соло с использованием средств защиты. Девушка выиграла соревнования в возрастной группе 16-17 лет. А дальше медали посыпались как из рога изобилия. Победный почин Дарьи поддержали восемь спортсменов: Станислав Ткачук, Иван Скороходов, Дмитрий Тюлькин, Юлия Куликова, Артем Смирнов, Валерия Кудлюк, Филипп Школьников. А в активе Дениса Федюнина два золота.

Серебро завоевали Алена Бокова, Андрей Белоножкин, Анастасия Никитина и Максим Смулка. Бронза на счету Алевтины Коменденко, Севостьяна Турищева, Валерии Кравченко и Михаила Скворцова.

С таким медальным урожаем команда Воронежской области, естественно, занимает лидирующие позиции на турнире.