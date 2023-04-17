Жители села под Воронежем пожаловались главе СК и президенту на горы навоза от мясной фермы

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину на горы навоза, которыми завалена огромная территория у села Нелжа в Рамонском районе, где расположена ферма по выращиванию мраморных коров.

Навоз сваливают на одном из полей, аромат его разносится на многие километры вокруг. Причем площадь свалки постоянно растет. Местные жители опасаются, что отходы могут загрязнить грунтовые воды и стать причиной отравлений среди нелженцев. Кроме того из-за свалки жителей буквально атакуют рои мух, которые размножаются в навозной куче.

Жители просят Бастрыкина и Путина помочь им решить эту проблему.