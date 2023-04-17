На трассе в Воронежской области перевернулась «Лада Приора», погиб водитель

Фото пресс-службы ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В 00 часов 40 минут понедельника, 17 апреля, на дороге в Лискинском районе 31-летний местный житель на автомобиле «Лада Приора», по предварительным данным, не справился с управлением. Легковушка съехала с дороги в кювет и затем опрокинулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, а 28-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в больницу.

По факту аварии в полиции организовали проверку.

Всего за минувшие сутки, по данным полиции, в регионе зарегистрировали 70 аварий, в том числе 35 в Воронеже. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек и один погиб.