В Воронежской области вступил в силу особый противопожарный период

Запрет на костры будет действовать до глубокой осени Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области с 17 апреля стартовал особый противопожарный режим. С сегодняшнего дня запрещено разведение огня на территории населенных пунктов, лесов и прилегающих к ним участков.

За нарушение противопожарных требований грозят крупные штрафы. Размеры их с прошлого года выросли в несколько раз. Теперь за разведение огня физическое лицо могут наказать штрафом от 10 до 15 тысяч рублей. Отслеживать нарушителей противопожарного режима будут с помощью беспилотников.

Кроме того, с 20 апреля и до 1 июня в регионе будет запрещено использование моторных лодок и катеров в связи с началом периода нереста рыб.