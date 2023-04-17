В Воронежской области остаются затопленными четыре моста

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным ГУ МЧС по Воронежской области на 17 апреля остаются затопленными четыре низководных моста в четырех муниципальных районах:

- мост через реку Хопер между населенными пунктами Губари и Макашевка в Борисоглебске

- мост через реку Ворона между населенными пунктами Большие Алабухи и Власовка в Грибановском районе

- мост через реку Черная Калитва а/д «Богучар-Старая Калитва-Россошь» в Россошанском районе

- мост через реку Воронеж, между населенными пунктами Ступино и Рамонь в Рамонском районе.