В Воронежском театре оперы и балета станцевали Второй концерт Рахманинова

фото Воронежский театр оперы и балета, Анастасия Ускова

Воронежский театр оперы и балета посвятил 150-летию Рахманинова двойную премьеру. 15 апреля труппа представила «Рахманиану» - необычный оперно-балетный проект, на гениальную музыку великого русского композитора.

В первом отделении показали оперу «Алеко». Вдохновившись пушкинскими «Цыганами», Рахманинов написал ее в 19 лет, опера стала дипломным проектом композитора при окончании консерватории и очень понравилась Чайковскому. Режиссер Денис Постоев украсил оперное произведение, в котором солировали Роман и Светлана Дюдины, Иван Журавлев, Артем Борисенко, Софья Овчинникова, хореографическими па, превратив ее в настоящий драматический спектакль.

фото Воронежский театр оперы и балета, Анастасия Ускова

А во втором отделении воронежцы увидели балет «Концерт № 2». Сергей Рахманинов начал писать его во время своего визита в Воронежскую губернию - в селе Красное Новохоперского района в 1899 году. Переложить знаменитый Второй концерт Рахманинова на сценические движения взяли на себя смелость хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский, которые славятся своими работами в жанре современного танца. Сам Второй концерт сыграла молодое дарование - лауреат XI международного конкурса имени Чайковского Инна Забрускова. А визуально гениальное произведение маэстро исполнили Марта Луцко, Максим Данилов, Елизавета Корнеева, Михаил Ветров.

Рахманиновская музыка не совсем танцевальная в привычном восприятии. И как призналась Софья Гайдукова, это был рискованный проект. Но получилось изысканно. Воронежским зрителям понравилось: артистов и музыкантов искупали в овациях.