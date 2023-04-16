Воронежский горе-игрок на бирже лишился 386 тыс рублей

За 15 апреля в полицию заявления на действия дистанционных аферистов написали 16 жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли около 1,5 млн рублей.

57-летний воронежец увидел на одном из сайтов объявление о возможности легкого и быстрого заработка в интернете, стоит только заполнить анкету. После быстрой регистрации на его мобильный телефон позвонил мужчина, который рекламировал увеличение пассивного дохода путем электронных торгов на бирже. Он прислал воронежцу ссылку, по которой надо было пройти, чтобы играть на бирже. Мужчина перевел предоплату, участвовал в интернет-торгах. Но когда захотел вывести выигрыш 386 000 рублей, не смог этого сделать. Сразу после этого мошенники перестали выходить на связь.