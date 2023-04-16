Воронежская скрипачка сыграет «Времена года» Пьяццолы и Вивальди

афиша ВКЗ

24 апреля в ВКЗ воронежцы смогут сравнить «Времена года» Вивальди и Пьяццолы. В программе в рамках абонемента №1 "Музыкальный калейдоскоп" с симфоническим оркестром ВКЗ сыграет скрипачка Яна Мирошникова. Она работает в Воронежской филармонии. В качестве концертмейстера исполняла соло в произведениях Штрауса, Римского-Корсакова, Шостаковича, Рахманинова, а вместе с оркестром - Сибелиуса, Шостаковича, Брамса, Глазунова, Вивальди, Баха, Моцарта, Бартока, Стравинского, Бетховена, фантазии Лало, Бруха, концертные пьесы Равеля, Сарасате, Чайковского и многих других.

В концерте воронежцы услышат Цикл из четырех композиций «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы и Цикл концертов для скрипки с оркестром «Времена года» Вивальди.

Программа создана для отдохновения души, для непродолжительного бегства из суеты мира городской суеты в мир природы, всегда прекрасный и притягательный.

Начало в 19.00, 6+