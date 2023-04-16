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НовостиОбщество16 апреля 2023 14:41

Воронежцы дождались Благодатного огня

Его привезли в Благовещенский храм позже обычного
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из видео в соцсетях

скриншот из видео в соцсетях

Благодатный огонь доехал до Воронежа, пусть и позже обычного. Свечу вынесли православным в Благовещенском соборе 16 апреля. Из-за режима закрытого неба частицу Святыни пришлось везти в столицу Черноземья автотранспортом из Москвы, куда прибыл борт из Иерусалима. Поэтому не удалось как обычно успеть в ночной службе - воронежцы зажгли свои свечи непосредственно на воскресной службе.

В Благовещенском кафедральном соборе на Пасху собрались сотни прихожан. Видео выложили в соцсетях.