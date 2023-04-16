Воронежцы дождались Благодатного огня

скриншот из видео в соцсетях

Благодатный огонь доехал до Воронежа, пусть и позже обычного. Свечу вынесли православным в Благовещенском соборе 16 апреля. Из-за режима закрытого неба частицу Святыни пришлось везти в столицу Черноземья автотранспортом из Москвы, куда прибыл борт из Иерусалима. Поэтому не удалось как обычно успеть в ночной службе - воронежцы зажгли свои свечи непосредственно на воскресной службе.

В Благовещенском кафедральном соборе на Пасху собрались сотни прихожан. Видео выложили в соцсетях.