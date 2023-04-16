Воронежец хотел заработать на донатах, а в итоге лишился 12 тыс рублей

Воронежец клюнул на объявление мошенника и лишился денег. Инцидент произошел в феврале. 33-летний мужчина увидел в интернете объявление о продаже карт пополнения донатов. Владелец обещал, что воронежец получит их после внесения предоплаты. Лже-продавец направил потерпевшему данные банковской карты, на которую воронежец перевел 12 000 рублей. Но после списания средств связь с неизвестным прервалась.

Оперативники установили личность подозреваемого и его удалось задержать. Им оказался 20-летний житель Дзержинска. За мошенничество ему грозит до пяти лет заключения.