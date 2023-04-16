Житель Воронежской области отобрал у соседа деньги, угрожая секатором и бензопилой

51-летний житель Богучарского района заявил в полицию на соседей-вымогателей, которые под угрозой бензопилы и секатора похитили у него деньги.

Инцидент произошел в селе Терешково в феврале. Вечером в дом мужчины стали стучать братья-соседи. Поскольку 51-летний хозяин с одним из братьев конфликтовал и знал, что у него приличный криминальный опыт, то сначала решил не пускать незваных гостей. Но пришедшие не перестали барабанить. А когда хозяин все-таки открыл, сразу получил несколько ударов. Он решил сгладить ситуацию и пригласил соседей к примирению, вместе выпив. Пришедшие согласились, но изрядно набравшись, вместо примирения потребовали от хозяина денег, поскольку знали, что тот два года назад продал квартиру в Москве.

34-летний агрессор обследовал дом, нашел бензопилу и секатор и стал угрожать отрезать пальцы хозяину, если он не отдаст деньги. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал соседу банковскую карточку и сообщил пин-код, рассказав, что других средств у него нет. Вымогатель заставил хозяина дома ехать на его автомобиле в Богучар, чтобы снять деньги. Агрессор сам сел за руль, но выехав на трассу, не справился с управлением на зимней дороге, автомобиль съехал в кювет. Тогда братья оставили потерпевшего в машине, а сами уехали на попутке в Богучар, где 34-летний брат снял с карты потерпевшего 29 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что после вымогательства братья уехали в столицу, где работали вахтовым методом подсобными рабочими на стройках. Их задержали. Теперь 34-летнего рецидивиста будут судить за вымогательство, ему грозит до семи лет заключения.