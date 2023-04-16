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НовостиОбщество16 апреля 2023 9:39

На курской трассе под Воронежем образовалась трехкилометровая пробка

Причина - дорожные работы
Ярослав ИВАНОВ
Яндекс.Карты

Яндекс.Карты

Воронежцы пожаловались на масштабную пробку, которая возникала утром 16 апреля на выезде из города в сторону Курска. Затор, по данным сервиса «Яндекс.Карты», составил порядка трех километров. Причиной стали дорожные работы на участке около поселка Латная.

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