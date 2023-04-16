На курской трассе под Воронежем образовалась трехкилометровая пробка

Яндекс.Карты

Воронежцы пожаловались на масштабную пробку, которая возникала утром 16 апреля на выезде из города в сторону Курска. Затор, по данным сервиса «Яндекс.Карты», составил порядка трех километров. Причиной стали дорожные работы на участке около поселка Латная.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о двух смертельных авариях, которые произошли вечером накануне в Воронежской области: в Новохоперске разбился мотоциклист, а Нижнедевицком районе неизвестная машина сбила двух парней, один скончался - водителя ищут