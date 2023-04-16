Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 17 апреля

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
С 17 апреля в Воронеже начинают профилактические работы по подготовке к новому отопительному сезону. Коммунальщикам нужно провести текущий ремонт и модернизацию инженерных систем, а также гидравлические испытания на теплотрассах. Для этого с понедельника начнут отключать горячую воду.
На неделе с 17 по 21 апреля ограничения коснутся сотен домов в пяти районах Воронежа.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
С 17 по 21 апреля
ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а
ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91
ул. Гродненская, 2, 65
ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6
ул. Краснознамённая, 10, 12, 15
ул. Платонова, 7, 11/1
ул. Свободы, 10, 31
ул. Кольцовская, 70
ул. Куцыгина, 6, 21, 27
ул. Красноармейская, 17, 27, 60
ул. Станкевича, 38, 40
ул. Кирова, 8, 10, 22, 24
ул. Пушкинская, 41, 45
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
С 17 по 24 апреля
ул. Менделеева, 4а, 25
ул. Цимлянская, 1, 8
ул. пер. Цимлянский, 8а
ул. Волгодонская, 13, 16, 32
ул. Костромская, 12, 13
ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б
ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66
ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12
ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28
ул. Саврасова, 2
ул. Лихачева, 21, 25
ул. Корейская, 6б, 6а
ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24
ул. Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20
КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН
С 17 по 21 апреля
Б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а
ул. Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105
ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9
ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31
ул. Московский пр., 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114
ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а
ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125
ул. Вл. Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49
ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а
ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141
пер. Ученический, 5
ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29
ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172
ул. 45 Стрелковой дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3
ул. 60-й Армии, 28, 35, 37
ул. Владимира Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б
ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15
Московский пр., 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141
ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31
ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Бульвар Победы, 2, 4, 6
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 17 по 21 апреля
ул. Теплоэнергетиков 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в
ул. Курчатова 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л
ул. Междуреченская 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1е
ул. Острогожская 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168р
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 14 по 27 апреля
ул. Ф. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е
ул. Комиссаржевской, 15
ул. К. Маркса, 45а, 74, 76, 98
ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;
ул. Никитинская, 7, 16а
ул. Студенческая, 34
ул. Б. Стрелецкая, 20д
ул. Станкевича, 45