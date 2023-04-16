Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 17 апреля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 17 апреля в Воронеже начинают профилактические работы по подготовке к новому отопительному сезону. Коммунальщикам нужно провести текущий ремонт и модернизацию инженерных систем, а также гидравлические испытания на теплотрассах. Для этого с понедельника начнут отключать горячую воду.

На неделе с 17 по 21 апреля ограничения коснутся сотен домов в пяти районах Воронежа.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

С 17 по 21 апреля

ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а

ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91

ул. Гродненская, 2, 65

ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

ул. Краснознамённая, 10, 12, 15

ул. Платонова, 7, 11/1

ул. Свободы, 10, 31

ул. Кольцовская, 70

ул. Куцыгина, 6, 21, 27

ул. Красноармейская, 17, 27, 60

ул. Станкевича, 38, 40

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24

ул. Пушкинская, 41, 45

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 17 по 24 апреля

ул. Менделеева, 4а, 25

ул. Цимлянская, 1, 8

ул. пер. Цимлянский, 8а

ул. Волгодонская, 13, 16, 32

ул. Костромская, 12, 13

ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б

ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66

ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12

ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28

ул. Саврасова, 2

ул. Лихачева, 21, 25

ул. Корейская, 6б, 6а

ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24

ул. Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 17 по 21 апреля

Б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а

ул. Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105

ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9

ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31

ул. Московский пр., 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114

ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а

ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125

ул. Вл. Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49

ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а

ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141

пер. Ученический, 5

ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29

ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172

ул. 45 Стрелковой дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3

ул. 60-й Армии, 28, 35, 37

ул. Владимира Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б

ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15

Московский пр., 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141

ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31

ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Бульвар Победы, 2, 4, 6

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 17 по 21 апреля

ул. Теплоэнергетиков 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в

ул. Курчатова 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л

ул. Междуреченская 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1е

ул. Острогожская 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168р

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 14 по 27 апреля

ул. Ф. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е

ул. Комиссаржевской, 15

ул. К. Маркса, 45а, 74, 76, 98

ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а

ул. Студенческая, 34

ул. Б. Стрелецкая, 20д

ул. Станкевича, 45