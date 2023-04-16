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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 8:13

В Воронежской области водитель сбил двух пешеходов и скрылся: один из пострадавших умер

Полиция просит помощи в розыске нарушителя
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Воронежской области полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в Нижнедевицком районе.

Авария произошла около 21.30 на 3-м километре автодороги «Нижнедевицк - Синие Липяги». Машина сбила двух пешеходов. Водитель с места происшествия скрылся. 21-летний пострадавший скончался на месте ДТП, а 19-летний молодой человек попал в больницу с травмами.

- Следователи изъяли с места ДТП осколки стекла и фрагменты пластика, который предположительно откололся в момент наезда на пешеходов, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Очевидцев ДТП, в том числе имеющих записи с видеорегистратора, правоохранители просят позвонить по телефону дежурной части УГИБДД ГУ 269-61-02 или 112.