80-летию Воронежского хора имени Массалитинова посвятили фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В мае в Воронеже впервые пройдет фестиваль «Из сердца России». Песенный форум посвятили 80-летию Воронежского русского народного хора имени Массалитинова. На праздник, который продлится три дня, приедут три прославленных коллектива.

5 мая перед воронежцами выступит Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Цитовича – один из ведущих творческих коллективов соседней страны, символ души белорусского народа, который на протяжении 70 лет бережно хранит и популяризует народную песню.

6 мая своим творчеством воронежцев порадует ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря» - коллектив, являющийся визитной карточкой Краснодарской филармонии. За более чем 30-летнюю историю ансамбль стал широко известен по всей России и любим за уникальный колорит казачьей культуры.

7 мая выступит Волжский хор имени Петра Милославова. В репертуаре коллектива - песни и танцы народов Поволжья, который исполняют с филигранной точностью.

Воронежский русский народный хор имени Массалитинова встретит гостей вокально-хореографической постановкой «Чтой-то звон» и «Здравицей», а в финале исполнит с каждым коллективом песню «Я лечу над Россией».

Концерты пройдут в театре оперы и балета: 5 мая в 19.00, 6 и 7 мая в 18.00.